Guanyem Girona assegura que la decisió de l'alcaldessa Marta Madrenas de no optar a la reelecció certifica "la necessitat d'obrir un nou cicle" a la ciutat. El cap de l'oposició Lluc Salellas, afirma que "el model de govern de JxCat i ERC està àmpliament qüestionat" i que "un canvi de nom no implicarà un canvi de projecte". Per a Guanyem, que Marta Madrenas no torni a optar a l'alcaldia demostra que la ciutat "viu un final d'etapa" que "posa fi" a un projecte i a un govern "que s'ha mostrat incapaç i estancat" durant aquests darrers anys". I aquí, el partit municipalista s'erigeix com "el relleu polític" que "necessita" Girona, per impulsar "la renovació i un lideratge 100% centrat en la ciutat".

El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, agraeix "els anys de dedicació" de Madrenas al capdavant de l'Ajuntament, i en destaca el seu "compromís per la República Catalana". Però tot i això, el cap de l'oposició també subratlla que la seva decisió de no optar a un nou mandat "certifica la necessitat d'obrir un nou cicle a Girona". Madrenas no optarà a revalidar l'alcaldia de Girona "A la ciutat li cal un nou projecte que il·lusioni, que permeti fer el pas endavant que fa anys que la ciutadania reclama", subratlla el cap de l'oposició. "Necessitem renovació i un lideratge 100% centrat en Girona; necessitem afrontar amb determinació i noves idees els reptes que s'han anat acumulant al llarg dels anys", afegeix Lluc Salellas.