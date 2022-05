Marta Madrenas, actual alcaldessa de Girona per Junts x Catalunya, ha anunciat aquesta tarda que no optarà a la reelecció. Ho ha fet públic el dia que la formació ha obert el procés per les primàries que han de desembocar en l'elecció del candidat de junts a l'alcaldia per les eleccions del 2023.

Madrenas ha fet pública la seva decisió "per coherència". "Sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona cal renovar lideratges en terminis relativament curts, i crec que l'òptim és no anar més enllà de dos mandats", ha subratllat. La batllessa assegura estar "molt forta" i subratlla que, durant aquest any que resta, tant ella com el seu equip "treballaran intensament". Alcaldessa des de 2016 Madrenas va accedir a l'alcaldia el 18 de març del 2016 després de setmanes convulses a l'Ajuntament de Girona. Va entrar com a relleu d'Albert Ballesta que va renunciar en veure que no tenia prou suports després de substituir Carles Puigdemont, el 21 de gener de 2016. Advocada de professió, Madrenas va ser presidenta del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) des de 2003 fins el 2010. L'any 2011, Puigdemont la va fitxar -com a independent- per anar de número 3 a la llista de CiU a les eleccions municipals. En guanyar CiU per primer cop els comicis, es va convertir en segona tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació. A les eleccions municipals del 27 de maig del 2019 va ser la llista més votada i va mantenir-se a l'alcaldia. Actualment, governa amb minoria i amb el suport d'ERC.