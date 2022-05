El PSC de Girona entén que la decisió de l'alcaldessa Marta Madrenas de no tornar-se a presentar respon "a una voluntat personal" amb l'objectiu "d'impulsar la seva formació" i no a "un altre dels habituals cops de timó de JxCat per resoldre situacions de crisi". Perquè si això fos així, diuen els socialistes, seria "absolutament incompatible amb la necessària intenció de beneficiar Girona en totes les decisions preses per la formació que governa la ciutat".

En un comunicat, el PSC desitja "tots els èxits possibles en l'àmbit personal a l'encara alcaldessa" i aprofita per posar en valor "la bona relació" que va existir quan CiU i PSC van governar junts part de l'anterior mandat (un pacte que es va trencar amb la declaració d'independència). Madrenas no optarà a revalidar l'alcaldia de Girona A més, en referència a aquest últim mandat, el PSC també destaca "els acords acceptats pel govern municipal a proposta dels socialistes". I entre aquests, esmenten explícitament els projectes de reforma de l'avinguda Sant Narcís i plaça Catalunya, la inversió en diferents equipaments municipals i els acords de modificacions de pressupost.