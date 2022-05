Cuidar el benestar emocional fent cohesió de barri a Girona

Segons l’Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones experimentarà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Si a això se li sumen els efectes de la crisi sanitària provocada per la covid-19, resulta imprescindible la detecció de factors psicosocials per tal d’evitar o minimitzar l’aparició de problemes de salut mental. És per això que el Departament de Salut ha creat la figura del referent de benestar emocional.

A la Regió Sanitària de Girona, des del mes de novembre fins a l’actualitat s’han incorporat 31 referents que es distribueixen per diferents centres d’atenció primària, en funció dels habitants i necessitats. Un d’ells és Marc Falomí, que està a Can Gibert del Pla treballa amb xarxa els equipaments comunitaris. De fet, un dels objectius de la iniciativa és crear una connexió amb el barri per tal d’ajudar a crear cohesió social, que impacta positivament en el benestar dels veïns, i de retruc es poden detectar persones que requereixin atenció especialitzada.

Falomí ha creat diversos grups. Abans de formar-los, s’ha realitzat un estudi de necessitats en el qual han participat els membres de l’EAP d’atenció comunitària amb la participació conjunta d’associació de veïns, ateneu eugenienc i altres entitats del territori.

Un d’aquests grups, es reuneix cada dimarts al matí a l’ateneu eugenienc. La derivació de participants s’ha fet des de la mateixa comunitat i l’equip d’atenció primària de Can Gibert del Pla. Les temàtiques que s’hi treballen són la consciència emocional, tècniques de gestió emocional, foment d’hàbits de vida saludables i coneixement d’actius comunitaris.

Dimarts passat es va fer la tercera de les sis sessions previstes. Abans de començar, Falomí va explicar a aquest diari que tractarien la gestió emocional i farien servir tècniques com el mindfulness, «mètode que ens ajuda a situar-nos en l’aquí i ara», concreta Falomí, que és psicòleg de formació. En l’estudi previ que ha dut a terme a Santa Eugènia, ha pogut comprovar que hi ha molta població migrada i persones grans que viuen soles. «A més, en general hi ha molta població adulta que té malestar, sense tenir simptomatologia concreta, i treballar aspectes preventius a través de grups és de gran ajuda», especifica.

A part d’aquests tallers amb adults, des de Can Gibert també s’ha promogut un espai per a nadons, gestionat per una infermera pediàtrica, i un grup de gent gran.

Infermers residents de suport

A part de Falomí, les sessions de l’ateneu eugenienc també compten amb el suport de dors infermers que estan formant l’especialitat d’atenció primària i comunitària a Can Gibert del Pla. Ells seran els encarregats de dirigir la sessió d’avui, que tracta els hàbits saludables. David Saavedra és un dels infermers que assegura estar «molt interessat» a participar en aquestes sessions. «Després de la pandèmia han sorgit noves necessitats i és molt important tractar-les».

Tot i que hi ha un nombre de participants registrat, no sempre venen tots. Eva Pareja, de 48 anys, sí que està assistint a totes les sessions. «La metgessa de capçalera m’ho va proposar, ja que em va detectar problemes emocionals. Com que estic de baixa per un altre motiu, tinc disponibilitat horària per venir. Ens està ajudant molt perquè ens relaxem i ens plantegem solucions per als nostres problemes. També és una manera de cohesionar i ens fan sentir molt a gust, ja que es crea un ambient agradable», concreta.

Ramon Macaya, de 72 anys, ha estat sempre molt involucrat amb el barri i, de fet, ara gestiona l’ateneu eugenienc. Assegura que aquesta implicació li està generant estrès i angoixa. «Venir un cop a la setmana m’ajuda a desconnectar, tant de la feina com de problemes familiars», admet.