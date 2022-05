Entren a robar en una clínica dental fent un forat a la vidriera

Els Mossos d’Esquadra investiguen un intent de robatori amb força en una clínica odontològica de la ciutat de Girona. El lladre va destrossar una de les finestres i va accedir a dins del local, però al final, se’n va anar amb les mans buides.

El succés es va produir la nit de dissabte en una clínica dental situada al carrer la Rutlla de Girona. L’alarma es va disparar cap a dos quarts d’una de la matinada i els Mossos d’Esquadra van anar a lloc i també la responsable. Agents de l’ARRO van atendre l’avís de robatori, quan estaven patrullant per la ciutat. En arribar-hi però ja no hi van trobar ningú.

En el local hi van entrar fent un petit forat a la vidriera que dona al riu Onyar. Segons es veu a les imatges de les càmeres de vigilància, un home encaputxat va remenar totes les estances; va tirar també objectes per terra i finalment, segons el balanç fet pels responsables, no s’hauria emportat res. Els Mossos de Girona investiguen el cas, ahir va anar-hi la policia científica per descobrir vestigis. En entrar fent el forat, el lladre s’hauria ferit i va deixar restes de sang, útils per la investigació.