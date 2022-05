L’objectiu: una sola candidatura en una cursa sense Geis ni cap regidor

Cap regidor actual ni exregidor de la formació independentista té intenció de presentar-se, ara mateix, a la cursa de les primàries de Junts x Catalunya a Girona. Ni l’actual regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, que havia sonat que a possible relleu farà el pas. Tampoc ho farà Maria Àngels Planas, tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior, líder de Junts a la vegueria de Girona i vicepresidenta de la Diputació. És la mà dreta de l’alcaldessa i mai s’ha postulat com a possible cap de llista. Tots els regidors del grup municipal van ser ahir a l’anunci de Madrenas, excepte Núria Pi i Eva Palau que són fora de Catalunya. Fins i tot Planas que s’ho va mirar a la distància perquè no es trobava massa bé.

Tampoc té cap intenció de participar al procés, l’actual consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, qui alguns situaven a les travesses perquè va derrotar Madrenas en les darreres primàries per ser cap de llista de Junts a les comarques gironines per les eleccions al Parlament.

La idea de Junts és que, malgrat que siguin unes eleccions primàries on es poden presentar fins i tot persones no afiliades, tan sols hi hagi una candidatura que faciliti tot el procés i doni imatge guanyadora i de solvència al líder de la candidatura.

L’entorn de Marta Madrenas vol impulsar una nova figura en el món de la política: l’encara degana del col·legi d’arquitectes de Catalunya, la gironina Assumpció Puig i Hors. Després d’unes eleccions recents al col·legi a les quals no es va presentar, passarà el relleu del càrrec oficialment el 15 de juny i ja tindria via lliure per començar a fer campanya fins al maig 2023. Ara mateix es fa difícil pensar en una possible segona candidatura que pogués plantar cara a la persona preferida per l’actual alcaldessa.

Els candidats de l’oposició

Tot això quan encara falta un any perquè se celebrin els comicis municipals. Això sí, Junts és qui té encara menys definida la persona que ha d’encapçalar la formació. Formalment, només ERC ja ha dit en obert qui serà el seu alcaldable: Quim Ayats. L’actual vicealcalde i regidor de Cultura, va ser presentat fa tot just una setmana en un acte a la plaça Salvador Espriu amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Guanyem i el PSC tenen encara processos pendents per ratificar l’elecció dels seus candidats. Per la banda socialista serà amb tota probabilitat Sílvia Paneque. Guanyem ha de decidir-ho en una assemblea on Lluc Salellas, tot i que ja ha estat regidor dos mandats i el codi intern impediria que repetís, podria fer valer que el primer cop era número 2 de la llista i no com a Guanyem, sinó com a CUP. Ciutadans podria confiar en Míriam Pujola que enmig de la picabaralla amb l’exportaveu taronja Daniel Pamplona, ha recuperat el grup municipal que va perdre.