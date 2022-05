L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) ha començat les obres d'ampliació a les seves dues ubicacions principals. Aquesta ampliació es fa a través de dos projectes que tenen per objectiu dotar l'IDIBGI de nous espais dedicats a la investigació, per acollir el creixement que estan tenint els 23 grups del centre de recerca.

Noves instal·lacions a l'M2

Al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, els treballs consistiran a afegir una segona ala annexa a l'edifici 'Mancomunitat 2' (M2), que sumarà 485 m² als 1.757 m² de superfície construïda que té ara l'edificació. La nova ala serà ocupada per espais d'ús comú i pel personal de suport a la recerca, i l'àrea que deixaran lliure s'adequarà per convertir-ho en laboratoris. La previsió és que les obres d'ampliació, iniciades a mitjans del mes de maig, tinguin una durada d'entre 7 i 8 mesos. Entre les principals novetats que tindrà l'IDIBGI amb aquesta ampliació, destaca l'augment d'espais per l'activitat investigadora, que s'incrementarà en 338 m². Una part d'aquestes noves zones serà ocupada pel personal investigador de dos grups de recerca de l'IDIBGI que fins ara no disposaven de lloc a l'edifici M2. Es tracta del grup de Salut Mental i Addiccions i el d'Imatge Mèdica.

També s'habilitaran noves infraestructures, com una nova sala de cultius que serà específica per al treball amb cultius primaris (és a dir, amb cultius de cèl·lules que s'extreuen directament de la mostra d'una persona, com per exemple de sang o de pell), i una altra sala dedicada a la recerca amb bacteris. D'altra banda, es crearà una sala de Realitat Virtual per a projectes de recerca que facin ús d'aquesta tecnologia, i s'habilitarà una nova sala per al grup de recerca d'Imatge Mèdica. Les obres d'ampliació de l'edifici M2, amb un pressupost d'uns 1,6 milions d'euros (sense IVA), es realitzaran gràcies a una subvenció del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria Projectes Singulars, i a una ajuda de la Diputació de Girona. El restant serà finançat amb romanents de la institució.

Avenços al local de l'IDIBGI a Sant Ponç

En paral·lel, continuen avançant les obres d'adequació del local que l'IDIBGI ocuparà a Sant Ponç, molt a prop de l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. Aquest local acollirà una part del personal investigador que actualment treballa a l'Hospital. Majoritàriament, s'hi traslladarà personal del grup de recerca en Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l'IDIBGI, i bona part de l'activitat d'assajos clínics que no requereix ubicar-se al mateix hospital. Aquests treballs, amb un pressupost de 450.000 euros (sense IVA), van començar el passat mes d'abril i es preveu que finalitzin al juliol.