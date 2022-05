Marta Madrenas no optarà a revalidar l’alcaldia de Girona

Marta Madrenas, actual alcaldessa de Girona per Junts x Catalunya, va anunciar ahir que no optarà a la reelecció a l’alcaldia. Ho va fer el dia que la formació havia obert el procés per les primàries que han de desembocar en l’elecció del candidat de junts a l’alcaldia per les eleccions del 2023. A partir d’ara i fins dijous a les quatre de la tarda, afiliats o no, poden presentar la seva candidatura per tal d’encapçalar la llista de la formació independentista.

Madrenas va assegurar que havia pres la decisió «per coherència». «Sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona cal renovar lideratges en terminis relativament curts, i crec que l’òptim és no anar més enllà de dos mandats», va subratllar. L’alcaldessa va assegurar estar «molt forta» i subratlla que, durant aquest any que resta fins als propers comicis, tant ella com el seu equip «treballaran intensament».

L’any que queda i el Parlament

Durant el temps que queda fins a les eleccions del maig de l’any vinent, assegura que estarà «absolutament enfocada» amb la ciutat. I «a diferència d’altres grups, no estar «pendent de les eleccions» farà que estigui «dirigida a treballar per Girona», va indicar. En aquest sentit, va concretar, després de tres anys «molt difícils i complexos de gestionar», marcats pel temporal «Gloria» i sobretot la pandèmia, «ara tenim molta feina a fer, i estem treballant moltíssim per complir amb els nostres compromisos».

Madrenas, que és diputada al Parlament des del 2017, va assenyalar ahir, a més, que no deixarà l’escó. De fet, va anar més enllà quan se li va preguntar si passades les eleccions podria deixar la política. Va refermar el seu compromís amb JxCat i va recordar que s’ha presentat per formar part de l’Executiva Nacional del partit i subratlla que continuarà treballant amb el projecte de Junts «de manera intensa». «Per a mi el programa electoral és un contracte amb la ciutadania, per tan allò que volem és complir-lo al màxim», va concretar Madrenas. «Queda molta feina per fer i en tinc moltes ganes; estic absolutament compromesa amb la ciutat, i també amb el projecte de Junts al 100%», va insistir. «No abandono JxCat, ni molt menys», va afirmar l’alcaldessa. «Precisament, el que faig és demostrar que hi estic més compromesa que mai i fent mostres de coherència, que a vegades en política se’ns critica precisament per això, per no fer-ne», va subratllar Marta Madrenas. A l’horitzó, a més, hi ha unes eleccions al Congrés dels Diputats, l’any 2024. I si volgués seguir l’embat amb l’Estat des de la capital?

«Precisament, el que faig és demostrar que hi estic més compromesa que mai i fent mostres de coherència, que a vegades en política se’ns critica precisament per això, per no fer-ne» Marta Madrenas - Alcaldessa de Girona

Impulsar Assumpció Puig

La decisió de Madrenas arriba però, una mica tard per alguns sectors de Junts que consideren que si l’alcaldessa tenia presa la decisió podria haver-ho comunicat amb anterioritat per poder donar visibilitat a una nova figura. Segons ha pogut saber Diari de Girona, la intenció de l’entorn de Madrenas és impulsar la degana del col·legi d’arquitectes, la gironina Assumpció Puig, per tal que sigui la nova líder de la formació a Girona. De fet, Puig és degana en funcions fins que prengui possessió el nou degà, Guim Costa i Calsamiglia, que va guanyar les eleccions del 16 i 17 de maig a les quals Puig no es va presentar. El relleu serà efectiu el 15 de juny. L’encara degana, va ser la pregonera de les Fires de Girona l’any 2016.

«Confio que sortirà una persona potent, que serà capaç de tirar endavant el projecte amb compromís, i ajudarà que la ciutadania s'adoni que serà molt bo que JxCat continuï liderant la ciutat» Marta Madrenas - Alcaldessa de Girona

Sobre aquest fet, la batllessa va preferir passar-hi per sobre. Va assegurar que vol ser «absolutament respectuosa» amb el procés de primàries. «Confio que sortirà una persona potent, que serà capaç de tirar endavant el projecte amb compromís, i ajudarà que la ciutadania s'adoni que serà molt bo que JxCat continuï liderant la ciutat», va dir l’alcaldessa. «Estic completament segura que serà així», va afegir.

Madrenas va apuntar que no pot «fer campanya per ningú», però va dir que el candidat per Girona ja compta, des d’ara mateix, «amb tot el seu suport». «Seré al seu costat per a tot allò que sigui necessari», va dir.

Les primàries i el calendari

El dijous a les quatre de la tarda és el termini màxim per presentar candidatures. Un cop proclamades les precandidatures, s’obrirà el període de recollida d’avals, que ha de ser el 20% dels afiliats de ple dret. Tindrà sis dies per aconseguir-los.

Després hi ha una setmana de campanya electoral i finalment dos dies de votacions telemàtiques. Podrien l’11 i el 12 de juny, coincidint amb un cap de setmana.