L’Ajuntament de Girona ha engegat una campanya per fomentar l’equitat menstrual i trencar els tabús sobre la menstruació. Una de les accions principals és el repartiment gratuït de productes menstruals a través del Banc d’Aliments de Girona i Comarques Gironines. Es repartiran productes higiènics d’un sol ús -com compreses i tampons, que han estat donats per la cadena de supermercats BonPreu-, i està previst aviat es comencin a lliurar productes reutilitzables, alternatius als convencionals. L’acció comptarà amb l’acompanyament del personal tècnic del Centre Jove de Salut (CJS) de Girona en els punts de lliurament per d’informar sobre la utilització d’aquests productes.

«Som conscients que les famílies no només necessiten aliments, sinó que també ens demanen productes d’higiene personal i de neteja», ha explicat el president de la Fundació Banc d’Aliments de Girona i Comarques, Frederic Pérez. També ha fet una crida a les empreses que col·laboren amb el Banc perquè facin donació també d’aquests productes. A Girona s’està repartint alimentació a unes 7.000 persones i des del Banc d’Aliments calculen que 3.000 estan en edat menstrual.

Copes menstruals i "salvaslips"

A més, des de l’Espai Salut de la Universitat de Girona es repartiran copes menstruals i compreses i «salvaslips» reutilitzables els dijous, a partir del 2 de juny i fins a esgotar les existències. Tot plegat en una campanya per trencar els tabús sobre la menstruació i fomentar l’equitat menstrual. L’objectiu és «normalitzar la menstruació en totes les edats i en totes les etapes. És un tema que s’ha de poder parlar amb tranquil·litat i sense tabús i és per això que hem pensat que ara era un bon moment per engegar una sèrie d’actuacions amb aquesta finalitat», ha dit la regidora de Salut, Eva Palau.

Les iniciatives previstes es divideixen en dos eixos: per un costat, donar a conèixer els diferents mètodes de recollida del fluix menstrual i els seus avantatges i inconvenients, i, per l'altre costat, portar a terme actuacions formatives i informatives sobre el procés menstrual. La campanya pretén apropar a tota la ciutadania la informació sobre la menstruació i els diferents mètodes de recollida del sagnat, amb l'objectiu de prendre consciència sobre un cicle natural i evitar problemes com la desinformació, la desigualtat social i econòmica, la infradiagnosi de problemes de salut, la sobremedicalització o l’impacte mediambiental, així com l'impacte que té la menstruació i els mites i tabús generats al seu voltant en la salut física i emocional de les persones.

El consistori està treballant també en l'elaboració d'una llista de punts salubres pel maneig de la regla. Es començarà amb els equipaments municipals i els centres educatius i s'indicarà els espais que disposen, per exemple, de pica dins del WC i que, per tant, permeten l'ús de mètodes de recollida del fluix menstrual com les copes.

Accions educatives

Pel que fa a les accions formatives, s'ha contactat amb les diferents associacions de dones de la ciutat per tal d’engegar diverses accions educatives a les seves entitats per millorar els coneixements en relació amb la menstruació i promoure els mètodes de recollida de sagnat menstrual amb productes reutilitzables. Amb el col·lectiu universitari també s'ha previst la realització d'una conversa en format píndola que quedarà penjada a la web de la UdG i de l’Ajuntament. Les persones que hi participaran són la llevadora del CJS Marta Hernandez; la coordinadora de l’Associació Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert; la psicòloga i sexòloga Marina Castro, i l’estudiant de la UdG i usuària del CJS Aroa Lachica.

Del 28 de maig al 4 de juny també es portarà a terme un concurs a través del perfil del Centre Jove de Salut d'Instagram (@centrejovesalut_gi) per conscienciar al voltant de l'equitat menstrual en el marc del qual se sortejaran dos lots de productes menstruals reutilitzables entre les persones participants. Els productes menstruals reutilitzables són més saludables per a les usuàries, sostenibles i assequibles econòmicament i inclouen copes menstruals, esponges marines, compreses reutilitzables o calces menstruals.

La campanya s'ha engegat aquesta setmana per coincidir amb el Dia Internacional per la Higiene Menstrual, que té lloc el 28 de maig. Aquesta efemèride es va instaurar el 2014 per conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre la menstruació i la importància de la higiene saludable en termes d’equitat i sostenibilitat.