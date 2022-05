L'Audiència de Girona ha començat a jutjar el catedràtic de la UdG Pep Lluís de la Rosa que s'enfronta a 10 anys de presó acusat de crear empreses i facturar més de 450.000 euros a la universitat per «serveis inexistents». La fiscalia l'acusa d'un delicte de negociacions i activitats prohibides, un delicte continuat de malversació de diners públics, un delicte continuat de falsedat en document mercantil i un delicte de prevaricació. El judici ha començat amb la declaració del processat, que ha negat les acusacions i ha assegurat que sempre va «seguir els passos» marcats pel procediment. El catedràtic ha reconegut que algunes de les empreses no estaven regularitzades, però sosté que és una situació «habitual» per culpa de la lentitud de la burocràcia.