El proper dissabte 28 de maig, el comerç de proximitat de Girona estrena la temporada de primavera-estiu amb una botiga al carrer que es durà a terme a diferents carrers comercials de la ciutat, des de l’Eixample i fins a la zona del centre: la Creu, Migdia, Pare Claret, Jaume I, la Rambla , Santa Clara, Hortes i plaça Catalunya.

Les botigues participants, unes cinquanta majoritàriament del sector de la moda i complements, trauran les parades de bon matí i fins al vespre, amb “molt de gènere i bons preus”, indica la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena. També hi participaran establiments dedicats al parament de la llar, llibreries, alimentació, òptiques, entre d’altres. La representant dels comerciants explica que per primera vegada, en el tret de sortida de la temporada, s’han unit les botigues de la zona centre i de l’eixample gironí, les quals s’havien celebrat, des de sempre, en dos caps de setmana diferents, amb l’excepció del període de pandèmia, en què es van haver d’anul·lar. El motiu és que el cap de setmana següent “es tracta d’un pont llarg per la Pasqua Granada i preveiem que la gent l’aprofitarà per marxar”, afirma.

“La jornada es viu com una festa i el comerç espera unes bones vendes i recuperar la facturació d’un inici de temporada fluixet”, assegura la representant dels comerciants. Segons Ramírez de Cartagena, l’esclat de la guerra d’Ucraïna i l’alça de preus dels subministraments ha frenat el consum familiar i “quan això passa, el comerç és un dels sectors que primer se’n ressent”, manté. “El bon temps, l’estoc acumulat i els preus dels articles de temporada rebaixats són factors que no fallen i ens fan preveure que la botiga al carrer serà un èxit”, subratlla.