L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha decidit tancar un solar per tal que els gossos no hi entri un a fer les necessitats. Està a darrere de la biblioteca Emília Xargay, al carrer Rafael Masó, en una zona on hi ha dos solars més que s’han deixat oberts. Els tres terrenys pertanyen a la mateixa empresa. Aquesta ha estat tancant la parcel·la però sempre l’han trencat els propietaris de gossos, segons ha explicat l’alcalde, Narcís Fajula. Ara ha actuat l’Ajuntament perquè està molt a prop d’habitatges.