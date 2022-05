L'home que va fugir ahir a la tarda de la policia després d'una persecució de pel·lícula per la ciutat de Girona ja està detingut.

La policia ha detingut el delinqüent després que ahir a les nou de la nit es presentés a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vista Alegre a Girona.

Es tracta d'un home conegut per la policia i que acumula múltiples antecedents -una vintenta-, sobretot per temes de tràfic de drogues i robatoris i també, per conducció temerària.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir a un quart de deu de la nit després que anés a la seu policial i mostrés el seu penediment pels fets, segons han confirmat els Mossos.

Es tracta d'un home de 39 anys, nacionalitat espanyola i que ha viscut entre el Gironès i el Maresme. Actualment, resideix a un municipi de la rodalia de Girona.

Els Mossos l'acusen de ser el presumpte autor de diversos delictes: danys, conducció temerària, resistència i desobediència als agents de l'autoritat i atemptat contra els agents.

L'arrestat ha passat la nit a les garjoles de la comissaria de Girona i pròximament passarà a disposició del jutge de guàrdia.

Investigació oberta

El cas encara està obert i la policia segueix amb la investigació per aclarir què el va portar a fugir i també, pels danys que va causar, entre altres.

La persecució es va produir ahir a la tarda i molts veïns van presenciar-la. L'home va aconseguir fugir de la policia, després de deixar el cotxe abandonat a Vista Alegre i va marxa corrent cap al Pirulí. Finalment, es va entregar ahir a la nit a comissaria.

Els fets es van produir cap a les cinc de la tarda, quan la policia estava identificant dos homes prop de l’estació de tren convencional. En aquell moment, un estava fora del vehicle i l’altre era el conductor. Per causes que s’estan investigant, el sospitós va fugir i va recórrer diferents carrers del centre de Girona, alguns contra direcció i sempre perseguit per Mossos i Policia Municipal.

Durant la fugida va impactar contra vehicles policials i també va causar danys en altres cotxes aparcats.