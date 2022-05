Bescanó s’ha quedat sense el servei de guàrdia municipal que havia implantat fa tot just dos mesos. L’Ajuntament havia obert una convocatòria per dues places i 268 persones van mostrar interès. A les proves però només se’n van presentar 5 i quatre van suspendre. L’unic que va aprovar ha plegat poc després d’iniciar el servei. L’alcalde, Xavier Vinyoles, ha explicat que acaben d’obrir un segon concurs i espera que serveixi per trobar els dos guàrdies i fins i tot crear una borsa de suplents. L’alcalde ha explicat que esperen que, si no hi ha entrebancs, es pugui reprendre el servei a finals de juliol. Les proves són de català, un test de coneixement del poble, un cas pràctic, una prova física i una entrevista psicotècnica.

Junts ho critica El portaveu de Junts, Pere Lluís Garcia, s’ha queixat de la manca de planificació de l’equip de govern, format per ERC i la CUP. El representant de l’oposició ha lamentat la suspensió del servei de guàrdies després que hagi plegat l’únic Guàrdia que havia superat el procés de selecció: «El fet de que no hi hagi una borsa de treball de substituts, fa que no es pugui trobar un relleu a curt termini i creiem que evidencia la manca de planificació del servei per part del consistori.