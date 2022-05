Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 46 anys que conduïa drogat i de manera temerària per l'AP-7 al Gironès. Els agents van veure'l a dos quarts d'onze del matí del dimecres 25 de maig, mentre estaven fent patrullatge preventiu a l'autopista en el terme de Vilademuls. L'home circulava a 170 km/h fent ziga-zaga a gran velocitat i posant en perill la resta de vehicles. Per això van fer un seguiment durant 9 km per intentar aturar-lo. Quan el van interceptar li van trobar diverses quantitats de marihuana, haixix, pastilles d'amfetamines, èxtasi, cocaïna i 24.000 euros en efectiu. El conductor també portava 370 dirhams, la moneda que utilitzen al Marroc.

La policia va aconseguir aturar l'home a la C-66, en el municipi de Sant Julià de Ramis. Quan l'anaven a identificar, el conductor va agredir lleument als agents. Els Mossos, però, van veure de seguida que es trobava sota els efectes d'alguna substància i per això li van fer una prova de detecció de drogues. L'home va donar positiu en THC (cànnabis). En el primer escorcoll del vehicle, els Mossos d'Esquadra van trobar moltes substàncies estupefaents i per això van cridar la Unitat d'Investigació de Girona perquè es fes càrrec de l'actuació i es va activar la Unitat Canina. Finalment els agents van trobar 230 grams de marihuana, 425 d'haixix, 23 pastilles d'amfetamines, 1,4 kg d'èxtasi, 270 grams de cocaïna i bàscules de precisió. La policia també va trobar 24.000 euros i 379 dirhams en efectiu. Per tot això, els agents van detenir l'home per dos delictes contra la seguretat viària (un per la conducció temerària i l'altre per conduir sota els efectes del cànnabis), un altre contra la salut pública per tràfic de drogues i un últim per atemptar contra els agents de l'autoritat. El detingut ha passat a disposició judicial aquest divendres.