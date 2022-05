La militància d'Esquerra Republicana de Sarrià de Ter ha escollit a l'actual alcalde Narcís Fajula, com a candidat per a les pròximes eleccions municipals del 2023 en un acte celebrat al Local Social de La Rasa.

L'assemblea, que ha comptat amb la participació de més d'una vintena de membres de la secció local, ha escollit Fajula per unanimitat, amb la voluntat que continuï encapçalant el projecte de transformació de Sarrià.

En el seu discurs de presentació com a candidat, Fajula s'ha mostrat encoratjat i ha agraït el suport rebut. El republicà ha destacat la feina desenvolupada en el darrer mandat on "tot i viure una època convulsa i unes circumstàncies extremadament complexes, hem demostrat una gran capacitat de gestió en el dia a dia", segons informa la formació política en un comunicat.

També ha expressat que es presenta "amb la voluntat de consolidar el projecte polític d'Esquerra Republicana, i de consolidar la transformació de Sarrià de Ter en un espai molt més integrador, molt més unificat i capaç de teixir els diferents municipis sota un mateix interès comú". I ha afegit que "en el proper mandat serà clau crear i fomentar l'esperit de pertinença de Sarrià, focalitzat principalment en dos grups importantíssims per al poble com són el jovent i la gent gran, que surten d'una etapa especialment delicada per a ells".

Narcís Fajula és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, té un postgrau en seguretat ciutadana i és membre del comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya. A part de les atribucions pròpies del càrrec d'alcalde, durant el darrer mandat s'ha ocupat de les carteres de Territori, Servei Públic, Urbanisme, Mobilitat, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i de la Taula de Gestió dels impactes mediambientals.