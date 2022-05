El misteri dels Àngels: van deixar el jove abandonat després d’un accident

Resolt el misteri del noi que va aparèixer amb un cop greu al cap a la carretera dels Àngels el dia 18 de maig. La investigació dels Mossos de Trànsit apunta que el jove va patir un accident de trànsit a la GIV-6703 quan anava amb un grup de motoristes i que el van deixar abandonat allà amb un altre company.

Segons confirmen des del cos policial, els agents de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) consideren que el noi de 16 anys anava d’acompanyant en una de les motos i que eren tres vehicles circulant per aquesta via al seu pas per Girona. Una d’elles va patir un accident de trànsit i de retruc, el noi va caure i va rebre un fort cop al cap arran de l’impacte. Va arribar crític a l’hospital Josep Trueta de Girona i a finals de setmana, ja va passar a planta.

Aquest jove va ser abandonat a la carretera amb un altre noi, que també anava en una de les motos, però la policia quan va rebre l’avís en cap moment va localitzar cap vehicle. En canvi, sí que finalment després d’investigar a fons van trobar que hi havia un impacte en un punt de la via. Fins i tot, la mateixa matinada dels fets, es va trobar equipament de moto a la zona i que devia dur el ferit però, el jove que l’acompanyava a la carretera no va saber explicar a la policia com havia anat tot i fins i tot, hi havia versions contradictòries que van necessitar més indagacions.