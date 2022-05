Ha mort el perruquer Joan Grabulosa, conegut com a John Mary, que és el nom de la cadena de perruqueries que va fundar a la ciutat de Girona i que va marcar una època.

«No, jo no em dic Joan Maria: la meva dona es diu Maria», explicava fa uns anys Joan Grabulosa a aquest diari, referint-se al nom de les seves perruqueries. En principi, el perruquer volia batejar el seu local amb el nom en català, «però en aquella època no es podia, no deixaven, i per nò posar-ho en castellà, vam optar per l'anglès: John Mary». El perruquer afegeia que, en llençar-se al món de la perruqueria i obrir la primera, «vam trencar motlles, perquè a Girona només hi havia la clàssica barberia de senyor». En aquell temps, recordava, «fer una permanent o una manicura a un home era impensable». L'any 1971 van obrir la primera perruqueria a la plaça Catalunya, i va arribar a tenir una cadena de cinc establiments entre Girona i Platja d'Aro.

Paco Baso, amic de Grabulosa, recorda la seva figura: