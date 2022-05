L'activista Salvador Ribot ha començat aquest divendres una vaga de fam a Celrà en defensa del català a l'escola. Ribot s'uneix així a la cadena de protestes iniciada pels dos activistes Jaume Sastre i Carles Furriols a Vic el mes d'abril. Ribot diu que està cansat de la "política autonòmica" i defensa la llei de política lingüística del 1982 que, segons diu, el va "salvar" quan era jutge de pau. "Vull que reflexionin, que pensin en els seus fills, en els mestres, en les escoles i no tant en la política autonòmica", afirma. L'activista té previst mantenir la protesta, almenys, fins que la nova llei es porti a votació.

Vaga de fam per "salvar" el català com a llengua vehicular a l'escola. Ribot l'ha iniciat aquest divendres a les nou del matí amb l'objectiu de fer visible el seu malestar per la nova llei de política lingüística que el Parlament vol aprovar. Mentre duri la protesta s'estarà en un espai municipal de Celrà, on ha rebut visites de simpatitzats i alcaldes de la zona. Ribot també compta amb el suport de l'expresident Quim Torra, que li ha dedicat una piulada a Twitter, i diu que es mantindrà ferm per fer "reflexionar" els polítics.

Aquest matí a les 9h he començat una #Vagadefampelcatala a Celrà (carretera de Juià 8)



Tip i cansat de la política autonòmica he optat per la desobediència civil per obrir la consciència a la societat de l'importància de defensar l'actual llei de política lingüística del 1982. pic.twitter.com/C9viKLuLdd — Salvador Ribot i Pons (@muscluman) 27 de mayo de 2022

"Nosaltres ja tenim una llei i no cal canviar-la perquè ens ha servit i ens hauria de servir molts anys més", afirma. En aquest sentit, diu que en cas que es faci el ple del 31 de maig aniran davant del Parlament a llegir un manifest. "Estic segur que no estarem sols", afegeix.