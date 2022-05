Santi Baone, exassessor financer jubilitat, va retirar ahir per sorpresa la seva candidatura a les primàries per encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya a Girona en les properes eleccions municipals. Només 24 hores després de presentar-se, Baone va comunicar la seva renuncia. D’aquesta manera deixa via lliure a l’altra candidata, l’arquitecta Assumpció Puig, que serà proclamada alcaldable d’aquí a dues setmanes.

La presentació de Baone va causar sorpresa a la militància de JxCat. Militant de base, el mateix dia que anunciava la seva intenció de competir per la candidatura admetia que «no tenia cap opció de guanyar». Vint-i-quatres hores després renunciava definitivament. L’arquitecta Assumpció Puig, de 68 anys, va anunciar que es presentava l’endemà que l’alcaldessa, Marta Madrenas, fes públic que no es presentaria a la reelecció. Puig, que els últims anys ha estat degana del Col·legi d’Arquitectes, va dir que té el suport de l’alcaldessa i de Carles Puigdemont i va indicar que «Girona ha de ser el motor de transformació de la seva àrea urbana, de les comarques veïnes i per descomptat de Catalunya». Entre les prioritats hi ha «treballar per una Girona sostenible socialment», i per solucionar «la manca d’habitatge assequible per totes les escales socials i generacionals» així com «les polítiques enfront la violència de gènere, la seguretat i la promoció econòmica».