La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat a vuit mesos de presó per atemptat contra l’autoritat els dos joves jutjats fa unes setmanes pels aldarulls postsentència. La sentència considera provat que els joves van llançar objectes en dos punts de la ciutat de Girona durant la matinada del 17 d’octubre de 2019, primer al carrer Cristòfol Grober, i posteriorment en una altra línia policial situada entre la plaça Marquès de Camps i el carrer de la Sèquia.

Els fets van tenir lloc passades les dotze de la nit del 18 d’octubre, en un ambient d’aldarulls contra la policia semblant al que hi va haver durant tota la setmana. Els dos joves ja van admetre durant el judici que eren al lloc on se’ls situa per part de la fiscalia, però van negar que haguessin llançat cap pedra ni cap altre objecte contundent contra la línia policial. Tres agents dels Mossos d’Esquadra, però, van assegurar haver-los identificat clarament llançant objectes, ja que duien roba clara i que destacava de la resta de la gent, que vestia indumentària fosca. També duien el casc de la moto posat, un fet que els feia destacar de la resta de participants dels aldarulls. Aquesta identificació «clara» dels acusats ha convençut el tribunal, tot i que dels tres anys de presó que els podria imposar per aquest delicte-i que demanava la fiscalia-, ha optat per una pena menor perquè cap agent va resultar ferit per les seves accions, ni es va poder acreditar quins objectes van llançar, si eren pedres, ampolles o castanyes.

D’altra banda, la sentència els absol del delicte de desordres públics, pels quals l’acusació els demanava tres anys més, perquè considera que els acusats no van participar dels llançaments amb l’objectiu d’alterar l’ordre públic i en conxorxa amb la resta de gent, sinó que s’hi van apuntar mentre esperaven que els donessin la pizza que havien demanat a un kebab. La sentència encara no és ferma, i s’ha condemnat als acusats a pagar una quarta part dels costos processals.