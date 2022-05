Un solar lliure a prop de les hortes de Sta. Eugènia serà una residència d’estudiants

L’última parcel·la de terreny urbanitzable i sense cap ús a tocar de les hortes de Santa Eugènia de Girona serà una residència d’estudiants. Es tracta del solar de la zona de dotacions coneguda com a Parador del Güell a prop de l’escola Maristes i on hi ha diversos supermercats, establiments de menjar ràpid i una residència per la gent gran.

El terreny ha estat servint com a espai d’aparcament per a un centenar de cotxes des de fa uns anys però, no fa massa, els propietaris han venut els terrenys a uns promotors interessats en aixecar-hi una residència d’estudiants, segons ha pogut saber Diari de Girona. Aquest ús està permès en aquest sector de la ciutat, com també, per exemple, la possibilitat d’ubicar-hi establiments de venda d’aliments o de la llar, hotels, un edifici d’oficines, un hotel, centres de culte o geriàtrics. No està contemplat, en canvi, aixecar-hi d’edificis d’habitatges. Aquests últims dies, el solar ja està net de vehicles i s’ha tancat tota la parcel·la. L’objectiu és tenir-ho tot a punt per quan es disposin de tots els permisos necessaris per poder executar el projecte. No serà però, de forma imminent.

Un sector desenvolupat

Tot aquest sector, entre les hortes, l’avinguda Josep Tarradellas i l’escola Maristes formava part de les hortes de Santa Eugènia. Fruit de la reordenació de tota la zona es va permetre construir en tres grans parcel·les amb un seguit de condicions sobre els usos possibles i el màxim de superfície de construcció possible. Inicialment, el pla general no hi permetia usos comercials, però es va fer una modificació per desencallar la situació en una zona que s’anava degradant i omplint de males herbes.

Els establiments existents

L’any 2015, va obrir el una botiga de l’empresa de menjar ràpid Mc Donald’s i el supermercat de la cadena Lidl a la peça més propera a l’escola. A la parcel·la del mig s’hi va obrir un supermercat de la marca Aldi i un tros va quedar lliure. És aquest el que en un futur es convertirà en una residència d’estudiants. Al terreny més llunyà a l’escola s’hi ha obert, no fa massa, una residència per a la gent gran, una hamburgueseria de l’empresa Burger King una botiga de venda de productes de la llar de la firma MiCasa.