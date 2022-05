El Cercle Empresarial Girona va organitzar el divendres 20 de maig el seu primer sopar solidari.

Aquest tenia com a objectiu recaptar fons per a l'esclerosi múltiple i hi van assistir prop de 200 persones.

L'acte es va celebrar al Castell de Sant Gregori.

El sopar va comptar amb una proposta culinària amb la cuina del restaurant Mimolet.

Els beneficis solidaris van anar destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple.

També es van entregar per primera vegada tres guardons a empresaris gironins.