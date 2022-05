Professionals del servei d’Urgències de l’hospital Trueta es van concentrar ahir al migdia a l’entrada del centre sanitari per reivindicar l’especialitat. Van llegir un manifest en el qual van lamentar que està reconeguda a tot Europa i a més de 100 països de tot el món i a Espanya no està reconeguda en l’àmbit civil, però sí en el militar. És per això que denuncien que «hi ha urgenciòlegs militars però en l’àmbit sanitari un estudiant no pot escollir l’especialitat d’Urgències i Emergències a l’hora d’optar a les places MIR i IIR». També van posar de manifest l’esforç dut a terme durant la pandèmia i van admetre que «molts professionals s’han hagut de formar pel seu compte», concreten.