Després de les darreres entrades de Pere Portabella, Marina Subirats o Daniella Tilbury al claustre de la Universitat de Girona, la UdG va anunciar ahir que l’activista i cooperant Anna Ferrer serà la següent personalitat en ser investida com a nova doctora honoris causa. La presidenta de la Fundació Vicente Ferrer comptarà amb el professor de la UdG, Eduard Muntaner, com a padrí en un acte que se celebrarà el proper 10 de juny a les dotze del migdia a l’Aula Magna Modest Prats.

Nascuda a Anglaterra, Ferrer és fundadora a l’Índia de Rural Development Trust, la matriu de la Fundació Vicente Ferrer. Amb el seu difunt marit, la nova doctora honoris causa de la UdG va idear un model pioner de desenvolupament integral, basat en la col·laboració directa i la participació activa de les persones beneficiàries que s’ha estès per més de tres mil pobles, sobretot del districte d’Anantapur, transformant i millorat la vida de milions de persones. «Ha contribuït silenciosament a la construcció d’un món més just, més humà i més responsable», argumenta el rector, Quim Salvi, sobre la motivació per donar la distinció a Anna Ferrer.