El parc de la Devesa de Girona s'ha tornat a omplir de música i famílies en una nova edició del Festivalot, el certamen ideat pels Amics de les Arts, que s'ha convertit en un referent per a nens i nenes a les comarques de Girona. Un Festivalot que combina els concerts gratuïts amb els de pagament. Manel i Damaris Gelabert han estat els encarregats de tancar el espectacles a l'Auditori que ha registrat molt bones ocupacions tant en els concerts d'aquest diumenge com en els d'El Pot Petit i The Tyets de dissabte. Des de l'organització destaquen la "bona resposta de la gent" que ha omplert el parc de la Devesa i celebren que s'hagi recuperat del tot la normalitat, després que la pandèmia obligués a imposar restriccions.