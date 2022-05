L’alumnat de 6è de l’escola Taialà de Girona ha accedit a la selecció oficial de la 14ena edició del Festival Internacional de Curtmetratges en català (FIC-CAT) presentant el seu curtmetratge «La iaia Dolors». El treball explica les vivències d’una persona de 92 anys que viu sola. L’obra que competirà per ser la millor Producció Educativa d’Educació Primària. Fruit del treball a l’àrea de llengua catalana i a la de valors, els alumnes i les alumnes de sisè van produir quatre curtmetratges que parlaven de temàtiques molt variades amb quatre protagonistes diferents (proposats pel tutor) per quatre històries diferents que, cada grup, havia de crear, desenvolupar i fer. Cada una d’elles, té un rerefons moral amb un missatge de valors per tots aquells i aquelles que gaudeixen del curtmetratge.

El festival se celebrarà a Roda de Barà entre el 4 i el 12 de juny.