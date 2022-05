El nom de la plaça és una proposta de l’Associació de Veïns de Sant Ponç i fa referència a una font històrica del barri que popularment es coneix com a font de la Lluna. L’espai està situat entre els carrers de l’Esport, de Pep Colomer i Martí i de Josep Trueta i Raspall. Segons va apuntar l’Ajuntament, la denominació d’aquest espai es va aprovar en la Comissió del Nomenclàtor de Girona celebrada el 17 de juny del 2021 i es va ratificar en el Pla municipal posteriorment. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va assistir a l’acte i va agraïr la participació dels veïns i veïnes en el procés: «És important la implicació de les associacions veïnals per construir una ciutat on tothom en formi part. Com a ajuntament, volem escoltar, i tota la feina que es fa des del Nomenclàtor n’és un exemple, posant els noms als carrers i places que se’ns proposen».