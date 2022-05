«Al museu no hi haurà vitrines, poc per observar i molt per investigar i interactuar»

Què es trobarà la gent que vagi al Museu de les Matemàtiques?

La idea és que es trobin, amb diferents mòduls i activitats, el mateix que es troba la gent que va al Museu de les Matemàtiques a la seu del Palau Mercader de Cornellà de Llobregat. Materials que et plantegen diferents reptes o preguntes. Per exemple en el cas dels alumnes de Secundària, on és molt habitual parlar del Teorema de Pitàgores i al final en alguns se’ls hi creua. En canvi, el que nosaltres plantegem és, interactuar amb materials per descobrir que vol dir elevar al quadrat, què vol dir que generi una superfície... I, a partir d’aquí, entendre què vol dir el Teorema de Pitàgores amb aquella igualtat d’hipotenusa al quadrat és igual a catet al quadrat més catet al quadrat.

Materials, descobrir... La música sona molt semblant a mètode Montessori i altres que, més o menys semblants, s’han anat posant de moda.

En el món de l’educació, ara ens han aparegut uns grans gurus que ens diuen tot el que fem malament a les aules de secundària, però en cap moment ens diuen el que fem bé o del que fem bé i no ens tocaria fer. La Maria Montessori és un dels nostres referents, també ho és en Puig Adam i en Lluís Santaló que era gironí. O, aquí, a Girona també és molt clar el cas de la Maria Antònia Canals. Són referents històrics de gent que va treballar en una aula. No són gent que surt d’un despatx com a experts en educació. Podríem dir que ens pugem a sobre de gegants per, a partir del seu mestratge, fer els nostres projectes.

Vostè també fa classe en un institut. Tot això com es relaciona amb el que ha d’explicar a classe?

Es complementa. En un institut tenim marcat un currículum que hem de seguir i aconseguir que l’alumne surtin amb uns coneixements i unes competències que li permetin, després, poder seguir els estudis o anar a treballar. Però es complementa perquè sovint als instituts ens falta poder completar-ho amb activitat extraacadèmica. El fet que jo expliqui a classes el Teorema de Pitagores i, després, vagi un dia en un museu i els hi tornin a explicar d’una manera diferent es complementa. Explicar que la corba catenària serveix per fer arcs i que Gaudí la va fer servir en les seves construccions, entre elles la Sagrada Família, no està al currículum de secundària, però està bé poder-ho explicar i ajudar a fer veure que les matemàtiques serveixen per alguna cosa.

El nou museu ajudarà a fer-ho veure?

No és indispensable, perquè fins ara hem pogut viure sense el Museu de les Matemàtiques. Però, em sembla que si volem despertar vocacions matemàtiques i tecnològiques entre l’alumnat, explicar tot això els hi permet descobrir coses noves.

I a trencar amb aquella imatge de les matemàtiques com una assignatura avorrida i complicada.

Quan fem una visita la gent es sorprèn, perquè quan vas a un museu la primera cosa que et penses que et trobaràs són vitrines. I de vitrines no en tenim cap. O gairebé cap. Per observar tenim poca cosa, perquè es tracta que la gent interaccioni amb el material i que la gent investigui. En matemàtiques hi ha la creença que hi ha un senyor professor que, com que en sap molt, ens explica una cosa que els alumnes han d’aprendre. I si no ho entén, doncs a cop de repetició ja ho anirà interioritzant. La idea és trencar amb aquesta dinàmica i tornar al que feia l’escola catalana a principis del segle passat. Els alumnes marxen del museu amb més preguntes que respostes, preguntes que ells mateixos es fan. No volem un museu per anar-hi, sinó perquè la gent hi torni. Hi torni a acabar de respondre preguntes i a buscar-ne més .

Diuen que a Cornellà estant «col·lapsats» de visites. A Girona pot passar el mateix?

A Cornellà estem un espai d’una casa noucentista on disposem d’uns 300 o 400 metres quadrats amb unes limitacions d’aforament d’unes 70 persones. Abans de la pandèmia, el 2019, havíem superat les 100.000 visites i la veritat és que només amb la gent de l’àrea metropolitana ja queda col·lapsat. Evidentment, quan la gent de Girona, Tarragona o Lleida volem anar-hi, també ho podem fer perquè va per ordre d’inscripció. Però amb una seu aquí a Girona, el Museu estaria molt més a l’abast per la gent que vulgui venir de Figueres, de Ripoll... I també serà complementari amb altres ofertes que ja hi ha a la ciutat. Una escola pot venir a Girona per visitar el Museu de les Matemàtiques i, aquell dia, anar també al Call Jueu, al Museu del Cinema o a passejar-se pel Barri Vell.

A Girona van veure clar de seguida portar el Museu de les Matemàtiques cap aquí?

Sí. Quan la Marta (Madrenas) va venir a l’última exposició temporal nostra aquí a Girona, a la Casa de Cultura, en acabar el recorregut ja ens va dir que li agradava molt la proposta. A Girona intenten estar una mica en contacte amb tothom. Li va interessar aquesta idea que tenim de divulgar les noves tecnologies, concretament les matemàtiques, i la nostra idea de treballar en xarxa perquè els nostres membres, a nivell personal, tenim contactes amb la universitat i amb moltes altres associacions de divulgació de les matemàtiques.

Ja han notat interès entre les escoles d’aquí per al projecte?

A Girona, a Banyoles, a Olot, a Ripoll o a Figueres hem fet exposicions temporals i ens trobem que, cada cop, el nombre de visites es veu limitat per l’aforament. És a dir que hi ha interès per venir de més escoles i de més gent de la que pot acabar venint. Recordo que la que vam fer aquí a la Casa de Cultura de Girona, ens vam sorprendre que venien els alumnes a fer la visita amb l’escola al matí i, després, a la tarda aquests mateixos nanos tornaven acompanyats per un avi o venien el dissabte amb les famílies perquè els hi havia agradat molt i volien explicar l’exposició als seus pares.