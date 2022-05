La Policia Municipal de Girona «actua» en un canal de Youtube

La plataforma YouTube ha canviat des de fa uns anys no només la forma que té la gent de consultar continguts sinó també ha convertit en populars molts creadors de continguts que amb vídeos especialitzats o molt cridaners busquen que la gent entri en el seu canal i els doni moltes visites i se’n facin seguidors. La major part busquen un rendiment econòmic i aquesta plataforma, els premia depenent de l’activitat a la xarxa amb més o menys dòlars. N’hi ha que viuen d’això i molts joves ho veuen com a una oportunitat econòmica i de futur.

Els anomenats youtubers són molt nombrosos i n’hi ha de tot tipus. N’hi ha per exemple que se centren en videojocs. Un d’ells és el gironí i utilitza el sobrenom de Minimuh. Darrere d’aquest usuari hi ha un veí de Cassà de la Selva, Carlos, que amb 30 anys s’ha especialitzat en un contingut: les emergències.

Aquest youtuber és tècnic sanitari del SEM i això, sumat a la seva afició pels vehicles dels cossos d’emergències, l’ha portat a ser el primer en fer vídeos en parla espanyola que modificant el famós joc GTA ( Grand Theft Auto) V, mostren actuacions policials i a més, adapta els vehicles al cos que considera.

Ara gairebé es dedica al 100% a Youtube i reconeix que dona diners i no s’amaga que gràcies al benefici que n’ha obtingut ha pogut fer realitat un somni: comprar-se un Ford Mustang

El veí de Cassà puja vídeos cada dia -un parell- i actualment el seu canal ja supera els 419.000 seguidors. Assegura que prefereix que li diguin «creador de continguts» i no youtuber. Tampoc es considera famós, perquè com ha explicat a Diari de Girona, no el coneix la gent però sí «conegut» sobretot quan fan reunions de cossos d’emergències. Ara gairebé es dedica al 100% a Youtube i reconeix que dona diners i no s’amaga que gràcies al benefici que n’ha obtingut ha pogut fer realitat un somni: comprar-se un Ford Mustang.

La Policia Municipal de Girona és el primer cos de seguretat gironí que ha fet el salt al seu canal de Youtube. Aquesta setmana ha aparegut en dos vídeos i en aquests, el youtuber s’encarrega de narrar cada situació, el què fan els policies, com consulten dades, entre altres. En dels vídeos es pot veure una furgoneta amb la nova retolació i que amb dos agents a dins van trobant-se amb diverses situacions per una ciutat i com s’hi enfronten.

En el segon vídeo protagonitzat pel cos policial gironí hi apareix un nou vehicle -un Renault Captur- també logotipat amb bandes grogues i blaves. La història d’aquest vídeo mostra sobretot controls i com els policies es dediquen a mirar si vehicles aparcats per la ciutat estan ben estacionats, però també s’enfronten amb altres situacions inesperades.

Temps de Flors

El veí de Cassà explica que el motiu que el va portar a l’aparició de la Policia de Girona és molt recent. Va decidir-ho fer quan «estava passejant per Girona pel Temps de flors i vaig veure que a la Policia havia canviat la retolació dels cotxes». Va fer una foto a la furgoneta policial perquè pogués formar part del vídeo. Però per aconseguir que sigui una imatge del videojoc, s’ha de passar a 3D. Aquesta tasca la fa un amic seu i és qui li munta.

En un futur preveu incorporar més històries amb altres cossos de seguretat gironins. Un dels que té en el punt de mira és la Policia de Llagostera però també ho vol fer amb els Bombers de Girona i el SEM. I és que a banda de GTA, també puja vídeos d’emergències on apareixen d’altres cossos, no sols policials i de molts punts diferents.

La Guàrdia Civil és la clau del seu increment de seguidors perquè quan 1.000 seguidors, el perfil d’aquest cos policial el va reuitejar a Twitter i va pujar amb poc temps als 20.000 seguidors. La seva popularitat en el món d’emergències ha arribat tant lluny que fins i tot des des de diverses policies l’han contactat per aparèixer en els vídeos.

La Guàrdia Civil per exemple, com subratlla el youtuber, li va mostrar els nous vehicles abans que a ningú o la Policia de Bilbao li va permetre posar un Mercedes que incorporaven a la seva flota en un dels seus vídeos abans que es fes públic i ningú l’hagués vist.