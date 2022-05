El terreny situat entre l’Auditori de Girona i el pont de Fontajau seguirà obert. La darrera Junta deGovern Local ha aprovat mantenir la decisió de deixar lliure l’espai on cada dia hi aparquen més d’un centenar de vehicles. Ho fa d'acord amb un informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que avalaria la postura del govern local. Es tracta d’un solar que està en litigi des de fa diversos anys pel que fa a la seva propietat, entre una família i l’Ajuntament.

La finca es coneix com a Triangle del Ter per la seva forma i per la seva ubicació entre el pont, l’equipament de la Devesa i el riu. Darrera del terreny hi ha un enfrontament i un constant estira-i-arronsa que va iniciar-se el març de l’any 2015.

Anul·lat un permís del 2019

El darrer episodi s’havia produït l’octubre de l’any passat, quan l’Ajuntament va revocar una llicència a la família que reivindica que el solar és de la seva propietat que els hi havia permès tenir l’indret tancat al pas de vehicles. Amb la retirada del permís que havia concedit el juliol del 2019, la brigada municipal va treure les tanques de formigó i els cotxes van tornar a ocupar l’espai.

El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que «l’informe preceptiu demanat a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que valida la posició municipal en aquest tema» i que per aquest motiu, a la Junta de Govern Local, es va aprovar mantenir la nul·litat de la llicència de tancament de la finca».

D’aquesta manera, l’aprovació serveix per «tirar enrere la llicència que s’havia donat al seu moment per tancar l’espai, atès que l’Ajuntament defensa la titularitat municipal del terreny, i per tant, es manté obert i s’hi permet l’estacionament de vehicles», insisteix el responsable d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Quan a l’octubre de l’any 2021 l’Ajuntament va anul·lar la llicència de tancament dels terrenys, el gabinet RM Assessors, que representa la família que reivindica el solar com a propi, va presentar un nou recurs i va anunciar que es reserven la possibilitat de reclamar una indemnització pels danys i perjudicis que aquests nous fets els estaven causant. Des del gabinet van assenyalar que «l’Ajuntament sap i coneix que hi ha informes tècnics, notes al registre de la Propietat, plànols i convenis previs signats per alcaldes anteriors on queda claríssim que aquest triangle és propietat de la Família Masó Bru i, per tant, de propietat privada».

Any 2015, l’inici del conflicte

Durant molts anys, el terreny estava obert i hi aparcaven cotxes lliurement. Per Fires, fins i tot, s’hi havia instal·lat la carpa del circ. A inicis de l’any 2015 però, la situació va començar a canviar. La família va reclamar a l’Ajuntament que si considerava que havia de ser un solar públic, iniciés els tràmits d’expropiació i va demanar responsabilitats patrimonials a l’Ajuntament per l’ús que s’estava donant al terreny. L’Ajuntament però, va decidir a suspendre la tramitació d’aquests expedients indicant que tenia dubtes sobre la propietat real del solar. Per això, la família va començar a portar el cas als jutjats. Mentrestant, l’Ajuntament va demanar un informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, en ser una zona propera al domini públic hidràulic per tal que determinés si li pertanyia, però aquest organisme va exposar que l’organisme no era el titular del terreny. Posteriorment, des de l’Ajuntament es va informar que s’havia estat fent un intens treball de camp sobre la història de la parcel·la i que la llera del riu ha canviat amb el pas de les dècades, que hi havia hagut cessions dels propietaris a l’Ajuntament, i per exemple, que aquell terreny va arribar a ser un abocador municipal. La família, en total, ha interposat cinc contenciosos.