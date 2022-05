Les obres que han de servir per millorar el paviment a l’encreuament del carrer Joan Maragall i Gran Via Jaume I de Girona van començar ahir al matí amb diversos desviaments de trànsit i multitud de cartells alertant als conductors dels canvis en la mobilitat al sector. De fet, feia uns dies que ja s’havien col·locat fulls informatius a tots els habitatges de la zona on s’explicaven les afectacions en la mobilitat i la durada dels treballs. L’encreuament, que rep el nom de Sibil·la de Fortià, és un de dels punts que suporta un més alt volum de trànsit de Girona ja que està al mig de la zona comercial en un punt que uneix l’Eixample amb la ciutat antiga (Mercadal i Barri Vell) i on hi ha el mercat del Lleó. Ahir però, no es van produir cues ni problemes excessius de trànsit més enllà dels habituals.

Les obres permeten veure un tram de la Gran Via de Jaume I pràcticament sense vehicles, a excepció d’un carril de trànsit. Es tracta d’una imatge poc habitual que només es veu quan, per exemple, hi ha manifestacions o actes de protesta.

El projecte preveu retirar les llambordes que hi ha a la cruïlla i en un pas de vianants i, en el seu lloc, posar-hi una capa asfàltica. Tota la zona amb llambordes feia temps que estava en mal estat i en alguns punts hi havia irregularitats. Al pas de vianants hi havien caigut diverses persones fins al punt que des d’un establiment res volien recollir firmes per reclamar millores a la zona.

Es tracta d’uns treballs que han de durar fins el 10 de juny i que comportaran canvis en la circulació diferents en funció de l’estat de l’execució de les obres. La Gran Via de Jaume I va quedar tallada amb tanques i blocs de formigó a l’alçada de l’avinguda d’Àlvarez de Castro. Els vehicles que circulaven cap a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba es desviaven cap a l’avinguda d’Àlvarez de Castro i la carretera Barcelona i cap a la plaça de l’Hospital, Pompeu Fabra i la plaça Catalunya. El carrer de Joan Maragall va quedar tallat a l’alçada de la ronda Pare Claret i els cotxes havien de seguir. També s’han establert mesures perquè els veïns puguin arribar al carrer Francesc Coll i Turbau.

A Jaume I es va deixar un sentit de circulació per als vehicles en sentit cap a Correus i als jutjats. De fet, durant onze dels dotze dies de treballs hi haurà un carril habilitat en aquest sentit que s’anirà modificant en funció de com progressin les obres. Només hi haurà un dia que per motius constructius, en un dia dels treballs, la circulació a la plaça de la Reina Sibil·la es tallarà totalment en els dos sentits de circulació. El dia concret s’avisarà a la web municipal amb dos dies d’antelació.

A la cruïlla, ahir, s’hi treballava per retirar les llambordes. Hi ha un tram on fa uns mesos s’hi va fer una intervenció d’urgència perquè es va produir una avaria en una canonada d’aigua i ja es van retirar algunes llambordes i es va tapar amb asfalt provisionalment a l’espera de l’actuació que s’està portant a terme aquests dies.