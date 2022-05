Des de l’any 2016, el projecte Invulnerables ha ajudat a 177 nens de 91 de famílies de Salt. «Invulnerables ens permet quantificar els resultats del projecte perquè es fa un seguiment de les famílies per veure com surten d’aquesta situació de vulnerabilitat, perquè l’objectiu final és que surtin d’aquesta situació», detallava aquest dilluns l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, després d’un acte a l’Auditori de la Coma Cros que tenia la motivació «d’implicar el teixit empresarial per acabar de complementar el projecte». Invulnerables està impulsat per Sor Lucía Caram i la Fundació «la Caixa», a través dels programes CaixaProinfància i Incorpora, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salt i d’associacions del tercer sector com Càritas. En conjunt, Invulnerables ha ofert eines i recursos a 2.531 infants de 1.232 famílies vulnerables d’una dotzena de municipis de Catalunya. «Des la Fundació La Caixa aporten a Invulnerables a través dels programes CaixaProinfància i Incorpora que ens demostren que amb unes accions concretes es pot canviar una mica el futur d’aquests nens i nenes», va detallar Marc Simón, sotsdirector general de la Fundació, apuntant que la idea és «aconseguir que tinguin unes oportunitats educatives que tindrien si no estiguessin dins de famílies vulnerables». Segons Simón, CaixaProinfància inverteix «uns mil euros per cada infant aconseguint que més que doblin el seu èxit escolar». Ara, la idea del projecte Invulnerables és que, a banda d’aquestes oportunitats educatives, el programa tingui recursos per tot allò que va més enllà de l’aula. Activitats extraescolars, jugar en equips esportius de la població, anar al logopeda... Un segon objectiu pel qual es busca la «col·laboració público -privada» amb el teixit empresarial de Salt per complementar les aportacions de la Fundació «la Caixa».