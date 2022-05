El Palau de Congressos de Girona ha recuperat l’activitat aquest mes de maig, un dels mesos de temporada alta de congressos i esdeveniments. Unes 5.000 persones han participat en els diferents actes, tant públics com privats, que s’han celebrat aquest mes de maig a l’auditori i les altres sales. El Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, amb 420 professionals, va obrir un mes que s’ha anat completant amb un trobada organitzada per l’IDIBGI, els actes de lliurament dels Premis Bonastruc ça Porta organitzat pel Col·legi de Metges o els premis de Valors de la Diputació de Girona acabant amb el primer congrés internacional de l’any organitzat per la UdG, el Michele Taruffo, Girona Evidence Week.

En total, més de 20 dies d’activitat congressual que s’han combinat amb l’activitat musical de grans concerts a l’Auditori de Girona.