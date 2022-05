Una vintena de professionals dels hospitals Trueta i Santa Caterina s'han reunit aquest dimarts al matí en la primera jornada de participació que haurà de definir les necessitats assistencials del futur Campus de Salut de Girona. A partir d'aquests processos de participació es dissenyarà quina estructura ha de tenir l'àrea assistencial del nou Trueta: la superfície que ha de tenir, els criteris d'ordenació funcional, el disseny dels espais i la cartera de serveis. Aquest procés participatiu tindrà una durada aproximada d'un any tot i que el termini dependrà de la velocitat amb què es defineixin cada una de les nou àrees que es debatran en el procés. La primera es preveu tenir tancada al setembre.

En paral·lel a la comissió urbanística que ha de definir el nou Trueta i com s'estructura tot el Campus de Salut que hi haurà a la zona sud de Girona i Salt, el Departament de Salut ha engegat aquest dimarts un procés participatiu amb professionals dels hospitals Trueta i Santa Caterina. Aquestes trobades hauran d'ajudar a dissenyar el model assistencial que tindrà aquest hospital i detallar quins serveis tindrà, quin espai cal donar a cada unitat i com es faran els accessos, entre altres coses.

La trobada compta amb una vintena de professionals que tractaran les àrees assistencials en nou àmbits diferents: Hospitalització, crítics, urgències, intervencionisme, bloc quirúrgic, atenció ambulatòria, suport clínic, àrea administrativa i serveis generals. Es preveu treballar el primer àmbit al llarg de l'estiu per tenir-lo acabat al setembre, segons ha avançat la responsable de l'Oficina Tècnica del projecte, Maria Josep López. El temps que es tardi en acabar aquest primer punt del procés participatiu "serà el que marcarà la velocitat".

Malgrat tot, la responsable confia en poder fer un àmbit cada mes i per això preveuen enllestir aquest procés en un any, aproximadament. El resultat final d'aquest procés haurà d'ajudar a elaborar el document del pla assistencial del nou hospital, un document que també preveu tenir en compte l'opinió dels usuaris.

Les noves tecnologies, el principal repte

Un dels reptes que preveu abordar el procés participatiu amb professionals és el paper que han de tenir les noves tecnologies en el nou hospital. En aquest sentit, Maria Josep López ha recordat que la pandèmia i l'enorme virtualitat que ha portat ha servit "d'aprenentatge" que ara podran revertir en el disseny del nou centre de referència.

L'objectiu segons la responsable de l'oficina tècnica és que "l'edifici acompanyi al projecte assistencial i no al revés", en què els serveis s'adapten als edificis ja existents. El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Casanovas, ha insistit en què és important que els treballadors participin en el disseny del nou hospital perquè "són ells qui gestionaran i treballaran en el nou Trueta".

En aquest procés participatiu ells podran aportar els seus desitjos i també s'analitzaran com funcionen altres hospitals de Catalunya i de la resta de l'Estat per prendre referències.

Un projecte important

El gerent de la Regió Sanitària de Girona ha incidit en la importància del nou Campus de Salut entre Girona i Salt que agruparà "docència, recerca i assistència". Per a Carreras en aquest campus que agruparà els hospitals de Santa Caterina i Trueta, les carreres universitàries vinculades a la salut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona ajudaran a "captar i retenir talent".

Per això consideren que "com més participatiu sigui el disseny del nou campus, millor". En aquest sentit, el gerent de l'ICS a Girona, Joaquim Casanovas, ha destacat que cal "consensuar" el projecte al màxim i espera que aquest procés ajudi que el nou Trueta "sigui una realitat ben aviat".