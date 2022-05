L’Ajuntament de Salt ha organitzat del 3 al 10 de juny un conjunt d’activitats per a commemorar els 10 anys del projecte Juguem? . És per aquest motiu que l’Àrea d’Integració i Convivència, amb el suport de Dipsalut, la Diputació, la Fundación Atenea i Educació 360º, ha planificat per aquests dies una jornada tècnica sobre els reptes de la intervenció socioeducativa, un conjunt d’activitats esportives i culturals al carrer i un final de festa al Parc de la Massana per als més petits.

Segons 1a tinenta d’alcaldia i regidora d’Acció Social, Ciutadania i Comunitats, Margarita de Arquer, es vol aprofitar l’efemèride «per reconèixer la importància del projecte que, després de 10 anys, ha esdevingut un referent d’accions socioeducatives a nivell local. D’aquesta manera, hem cobert les necessitats dels infants i joves de Salt pel que fa a oferta d’activitats esportives i culturals, i hem convertit els patis i places del municipi en espais d’afavoriment de la convivència i de la cohesió social». Com a acte inaugural d’aquest aniversari s’ha organitzat pel 3 de juny la jornada tècnica «Juguem? 10 anys. Debat i reptes de la intervenció socioeducativa a la Coma Cros». D’altra banda, les tardes del 7 al 9 de juny, s’han organitzat exhibicions al carrer que formen part de les extraescolars del «Juguem?». Hi haurà tennis, conta contes, circ, pump track i capoeira. Finalment, pel10 de juny,s, s’ha preparat una batucada i un final de festa a càrrec de Papaya Guatón i Diverfesta.