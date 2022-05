Gairebé 6.000 persones han passejat pels espais de la Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva, aquest cap de setmana, un 20% més de públic que en la darrera edició, segons l’organització. Hi havia més de cinquanta activitats programades durant els dies de la fira i s’han esgotat les entrades per totes. Segons els organitzadors, és «un èxit d’assistència», que, a més, a més, ha complert l’objectiu de fer d’altaveu i divulgar la cultura del suro més enllà del municipi.

Les visites a les fàbriques suro taperes, que van comptar amb la complicitat dels empresaris del sector, van ser algunes de les activitats més ben valorades pels assistents, que van poder conèixer com es treballa el suro avui en dia. A la fira també es podia veure l’antic ofici de taper amb una demostració, on els vells tapers i les dones taperes treballaven el suro amb les màquines tradicionals i feien la tria dels taps davant dels menuts i grans encuriosits per aquest antic ofici.

La pela del suro és una de les cites més esperades i un dels que va generar més expectació. A més de tastos de vins, el sopar popular del Xic-Xec i les visites guiades amb humor i un xic d’història dels carrers de Cassà, la divulgació sobre el món surer va ser molt present tot el cap de setmana, a les xerrades de l’espai àgora on el Museu del Suro va presentar-hi la nova exposició permanent i també es va presentar la Càtedra del Suro a més de les xerrades sobre el sector o el projecte Taps de Finca de la DO Empordà i l’Institut Català del Suro. Els més menuts també trobaven el seu lloc als tallers.