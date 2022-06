Una vintena de professionals dels hospitals Trueta i Santa Caterina es van reunir ahir en la primera jornada de participació que haurà de definir les necessitats assistencials del futur Campus de Salut de Girona. Concretament, van començar a definir el Pla funcional, que haurà de descriure tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea assistencial. La funció d’aquest pla és que sigui la base per a l’elaboració del projecte arquitectònic definitiu, és per això que des del Departament de Salut es considera que «serà cabdal la participació activa i la implicació dels professionals».

Els participants tractaran les àrees assistencials en nou àmbits diferents: hospitalització, crítics, urgències, intervencionisme, bloc quirúrgic, atenció ambulatòria, suport clínic, àrea administrativa i serveis generals. Es preveu treballar el primer àmbit al llarg de l’estiu per tenir-lo acabat al setembre, segons va avançar la responsable de l’Oficina Tècnica del projecte, Maria Josep López. El temps que es tardi a acabar aquest primer punt del procés participatiu «serà el que marcarà la velocitat».

Malgrat tot, la responsable confia poder fer un àmbit cada mes i per això preveuen enllestir aquest procés en un any, aproximadament. El resultat final d’aquest procés haurà d’ajudar a elaborar el document del pla assistencial del nou hospital i també es preveu tenir en compte l’opinió dels usuaris.

L’òrgan de treball que es va constituir ahir, anomenat equip impulsor, està format per professionals de diferents estaments i àrees dels dos hospitals. El cap de Cardiologia, Ramon Brugada, n’és un dels membres i, darrerament, s’havia mostrat bastant crític per la incertesa generada respecte als avenços del futur campus. Un cop finalitzada la primera trobada de professionals en va fer una valoració positiva, ja que «és important que entre tots establim les bases del campus que realment necessitem». Segons va explicar a aquest diari, «cal plantejar-nos molts aspectes assistencials i preveure molts detalls» i també va admetre que «el pla que dissenyem pot xocar amb els plans del Departament de Salut en alguns temes, però caldrà negociar per tal d’aconseguir l’hospital i el campus que ens mereixem».

Futures col·laboracions

D’entrada, ahir només hi havia professionals dels hospitals Trueta i Santa Caterina, però cal tenir present que el campus també inclourà les facultats de Ciències de la Salut de la Universitat de Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica (Idibgi), entre d’altres. Segons exposa Brugada, «ningú dubta que acabarem treballant conjuntament en el disseny dels nous equipaments per tal de guanyar-hi tots». El cardiòleg també va matisar que el Pla funcional se centra en l’àrea assistencial dels dos hospitals.

D’altra banda, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, i impulsor de l’Observatori que fa seguiment dels avenços del nou campus, també va fer una bona valoració de l’equip de treball, tot i que va considerar que «hauria de comptar amb l’opinió de més professionals tant del Trueta com el Santa Caterina i espero que així sigui, per tal que tots els serveis assistencials s’hi sentin identificats».

També va afegir que des del Col·legi estan oberts a col·laborar amb tot allò que faci falta, ja que «des de fa molts anys que mostrem el compromís perquè el nou Trueta sigui una realitat».

Impuls de noves tecnologies

Un dels reptes que preveu abordar el procés participatiu amb professionals és el paper que han de tenir les noves tecnologies en el nou hospital. En aquest sentit, Maria Josep López va recordar que la pandèmia i l’enorme virtualitat que ha portat ha servit «d’aprenentatge» que ara podran revertir en el disseny del nou centre de referència.

El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, va incidir en la importància del nou Campus de Salut entre Girona i Salt que agruparà «docència, recerca i assistència». Per això consideren que «com més participatiu sigui el disseny del nou campus, millor».