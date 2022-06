La quarta edició del festival d’art urbà Monar’t de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla ha fet ja els primers passos. Ja hi ha el cartell d’aquest any i s’han escollit els tretze espais d’intervenció.

El Monar’T va néixer el 2019 com una iniciativa comunitària amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural i cada any, entre d’altres activitats, escull i pacta diverses parets, murs, casetes i façanes dels dos barris per tal que diferents artistes hi pintin murals de gran format. Aquest any el festival es farà del 19 al 25 de setembre i entre els tretze espais, n’hi ha nou de nous i quatre que són de recuperació d’altres edicions o són projectes socials. Dos dels espais que es recuperaran són els que a inicis del mes de desembre van ser desfigurats en un acte que es va considerar un atac a la diversitat cultural i social per part dels mateixos autors i de l’organització. Des d’aquell moment, ja es va comentar la possibilitat de restituir els treballs. Vandalisme contra l’art urbà Estan darrera de l’escola Maristes. Una és obra de Pau López hi ha una noia africana. L’altre és un treball de Rice i del Centre de Rehabilitació i Salut Mental del Gironès. S’hi veien sis cares i d’homes i dones de diferents races amb diferents elements envoltant els seus caps De fet, fins al 12 de juny, l’organització té obert el termini per tal que les persones interessades en elaborar un mural puguin presentar la seva proposta. La convocatòria va dirigida a artistes multidisciplinars, grafiters, muralistes, il·lustradors i pintors. El tema d’aquesta edició és «Diversitat i riquesa cultural als barris». S’ha d’omplir un formulari al web del festival.