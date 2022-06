La secció local d’ERC de Celrà ha escollit a l’actual número dos de Fem Celrà-ERC, Anna Coll, com a nova cap de llista per a les eleccions municipals de 2023, després que Robert Vilà anunciés que no repetiria com a candidat. La candidata ha agraït el suport rebut: «Agraeixo als meus companys la confiança dipositada en mi. Estic molt il·lusionada i preparada per assumir aquest gran projecte». «Compto amb un equip capaç i disposat a prioritzar els interessos del municipi davant dels particulars. Fa tres anys que treballem des de l’oposició però tenim una clara vocació de govern», ha afegit.