Els gegants i els capgrossos i la Cuca Feliua també tindran un notable protagonisme durant la festa. El divendres 3 de juny, a partir de 2/4 de 7 de la tarda a la plaça del Castell i dissabte 4 de juny, a partir de 2/4 de 6 de la tarda al parc de l’Estació, es faran les cercaviles. Els gegants Elionor, Trencanúvols, Eleina de Ridaura i Zenó de Montagut tornaran a sortir als carrers per fer ballar i saltar a la gent. Estaran acompanyats per la Cuca Feliua i les colles convidades en uns actes organitzats per la colla gegantera de Llagostera i l’Esplai El Papu-Tisores.