Fins ara, l'Ajuntament de Girona només conservava cinc cartells de les Fires de les primeres dues dècades del segle, però això ha canviat amb la compra per part de la ciutat dels cartells de les edicions dels anys 1908 i 1919. Les dues peces, comprades a la casa de subhastes Soler y Llach per 4.067,93 euros, es varen presentar aquest dijous al matí en la presentació del balanç de les actuacions efectuades durant el 2021 pel Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions. "La compra dels dos cartells no ha sigut fàcil, però demostra la feina constant i ambiciosa que es fa tot l'any des de l'Arxiu Municipal, i que queda recollida en la memòria", va explicar Marta Madrenas. En l'acte, l'alcaldessa de Girona va voler destacar "el valor històric dels dos cartells, de més de cent anys cadascun, i que ens permet recuperar una part de la nostra memòria històrica en la seva vessant més lúdica i popular".

Segons van explicar els tècnics de l'arxiu, el del 1908 és una litografia formada per dues fulles enganxades que fa 125 x 90 centímetres que seria la part superior del cartell de Fires d'aquell any (la part inferior, sense imatge ni títol, ja es conservava a l'arxiu). En la part que s'ha comprat ara, "el text és en castellà i l'única imatge que conté és el dibuix del campanar de Sant Feliu sobre la G de Gerona" "La compra dels dos cartells no ha sigut fàcil, però demostra la feina constant i ambiciosa que es fa tot l'any des de l'Arxiu Municipal" Marta Madrenas - Alcaldessa de Girona Per la seva part, el de 1919 és una litografia de 280 x 130 centímetres en paper però "muntada sobre tela, probablement com a mesura de preservació". Signat pel Josep Mongrell, un pintor valencià deixeble d'Ignacio Pinazo i Joquim Sorolla, el cartell conté "una escena figurativa, on es veu una dona i dos infants observant les joguines que els ensenya un venedor ambulant, envoltats d'altres homes i dones". Aquest de 1919 és una excepció, almenys entre els que es conserven a l’arxiu (1912, 1913, 1914, 1916, 1920 i aquests dos comprats ara), perquè en la resta es tracta de cartells textuals, amb l’escut de la ciutat de Girona com a únic element gràfic en la majoria dels casos. Les noves adquisicions s’integraran en la a la col·lecció de cartells de les Fires i festes de Sant Narcís, que «si bé està quasi completa pel que fa a després de la Guerra Civil, presenta buits considerables per al primer quart del segle XX».