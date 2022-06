Diversos investigadors de la UdG i del col·lectiu Scientis Rebellion, conjuntament amb membres de la plataforma Girona pel Clima, han acusat a l'Ajuntament de Girona de manipular dades en l'informe d'emissions contaminants que es va aprovar en l'últim plenari. Segons els científics, les dades que s'han utilitzat per justificar les accions per mitigar l'emergència climàtica no es poden fer servir de referència, ja que s'han agafat les xifres del 2020, quan la pandèmia va provocar una aturada en la mobilitat i les indústries que altera els resultats en emissions. En el document, s'afirma que el 2020 les emissions van caure un 18,4% respecte el 2005 a la ciutat.

En l'últim plenari de Girona es va aprovar un informe de seguiment del PAESC a la ciutat, un document que fa un seguiment de les emissions contaminants. A través d'aquest informe es pot comprovar el funcionament de les polítiques ambientals per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica. En aquest informe, el govern local anunciava una reducció del 18,4% de les emissions contaminants a la ciutat respecte el 2005. Aquest dijous un conjunt d'investigadors de la UdG, del col·lectiu Scientis Rebellion i de la plataforma Girona pel Clima han acusat a l'Ajuntament de Girona de manipular les xifres per justificar les polítiques ambientals. Els investigadors recorden que les dades que ha utilitzat el consistori per avaluar el nivell d'emissions és del 2020, quan va esclatar la pandèmia, i no es poden fer servir de referència. El 2020 el confinament va provocar una gran reducció en les emissions contaminants ja que es va suprimir bona part de la mobilitat i també moltes indústries van aturar la producció, eliminant també les emissions de gasos contaminants. De fet, els investigadors asseguren que si es comparen els resultats del 2005 amb els del 2019 es pot veure que les emissions segueixen estables tot i les advertències científiques. Ara, el col·lectiu científic demana depurar responsabilitats perquè no s'incrementi la desconfiança ciutadana vers els governs i han reclamat a l'alcaldessa que doni explicacions sobre el motiu que ha portat el govern local a comparar les dades del 2005 amb l'any de la pandèmia, el 2020. A més, també han demanat veure com es van obtenir les dades del 2020 i que l'Ajuntament treballi per desenvolupar un nou informe actualitzat.