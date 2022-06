Mou-te en Bici ja té 700 firmes pel tancament temporal dels Àngels

La campanya de la plataforma Mou-te en Bici i la Federació Catalana de Ciclisme per reclamar el tancament temporal al pas de vehicles a motor (en matins concrets de dies concrets, com ara el primer diumenge de mes) de la carretera d’accés als Àngels continua avançant. L’entitat segueix recollint firmes i aquest cap de setmana ha arribat als 700 suports.

Aquest diumenge, desenes de ciclistes van posar peu a terra a la Creu de l’encreuament dels Àngels, a dos-cents metres del santuari, per signar la petició de què la carretera «es pacifiqui i hi hagi l’opció que els diumenges al matí els ciclistes puguin disposar d’un tram segur per pedalar amb seguretat».

Al mateix temps a la rambla Llibertat de Girona, els amics de la Tina Vilanova, la ciclista atropellada mortalment a la carretera d’accés als Àngels per un conductor begut i drogat va recollir també signatures i van entregar a la plataforma la recol·lecta de la venda dels mallots commemoratius.

La Federació Catalana de Ciclisme i Mou-te en Bici han anunciat continuaran la campanya i reclamen la convocatòria de la reunió pendent entre els tres Ajuntaments per on passa la carretera i la Diputació, propietària d’aquest vial per on cada dia hi passen centenars de ciclistes . Per ara només s’ha celebrat una trobada, al municipi de Quart, per tractar el tema.

La possibilitat que es tanqui la carretera, encara que només sigui unes hores no és de l’agradat de tothom. Algunes masies i algun negoci estan afectats i hi ha ciutadans que consideren que la mesura és massa dràstica.