Queixes pel poc tractament i la brutícia que generen els til·lers a Sant Narcís i l’Eixample

Veïns de Sant Narcís i de l’Eixample s’han queixat de les conseqüències de tenir til·lers plantats al carrer i de no fer un tractament acurat que eviti que «plorin» o «suïn» amb algunes plagues. Això genera que la vorera quedi enganxosa i que tant en espais públics (voreres, mobiliari urbà o contenidors) com els privats (cotxes o teulats, entre altres) també apareguin bruts. Afirmen que la lluita biològica que aplica l’Ajuntament de Girona no és prou efectiva i demanen que es plantin altres arbres en el seu lloc. Indiquen que el pugó que va rossegant les fulles i que ataca amb l’alliberament de marietes (que s’alimenten de l’insecte plaga) no és efectiu o l’Ajuntament deixa anar massa pocs exemplars per la gravetat de la presència de la plaga.

Al barri de Sant Narcís, les queixes abarquen la zona de cases blanques entre el passeig d’Olot i la plaça Assumpció. «Només el que ho pateix se’n fa càrrec, és desesperant», explica un veí. Afirma que s’han queixat reiteradament a l’Ajuntament però que amb les respostes és com «topar contra una paret». A més a més, asseguren que no passen a netejar i que això agreuja la situació. A més a més, el barri està a punt d’iniciar els actes de celebració d’una Festa Major sempre mlutitudinària. L’afectació s’inicia a l’entorn del mes de maig i s’allarga fins a l’octubre. A la zona de l’Eixample, les queixes giren a l’entorn del carrer Joan Maragall, entre d’altres. Expliquen que en caminar, les sabates queden enganxades a cada passa.