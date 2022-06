El Pla Estratègic de la bicicleta de Salt per implementar una xarxa ciclista connectada a l’àrea urbana gironina continua agafant forma i, després de la redacció del document marc per part de la consultora la consultora MCRIT, aquest dimarts es varen presentar les primeres propostes a la taula de mobilitat.

La a base sobre la qual es treballa planteja augmentar la xarxa de quilòmetres ciclables de 24 a 34, reforçant l’eix est/oest i creant itineraris nord/sud. Tot plegat a partir d’una xarxa principal que es complementarà amb una altra de secundària per tal d’establir un potent conjunt d’itineraris i que, per exemple, es connecti de forma adequada tots els barris i que es pugui accedir amb facilitat als equipaments del municipi.

Un altre dels aspectes als quals fa referència la proposta inicial és reforçar els 60 punts d’aparcaments per bici ja existents a hores d’ara i que aquests estiguin ben integrats a la xarxa ciclista i al conjunt d’equipaments de Salt. El segon tinent d’alcalde i regidor de Territori, Àlex Barceló, va explicar ahir que «hem posat fil a l’agulla per afrontar el repte de la mobilitat sostenible i ara, amb la base del Pla Director, treballarem sobre aquest full de ruta per aprofitar l’orografia plana del municipi i la seva extensió reduïda per fomentar l’ús de la bicicleta». El Pla Estratègic encara està en fase inicial, tot i això, algunes veus, com per exemple l’exalcalde de la població Xavier Corominas, han alertat que els nous carrils bici poden provocar la tala d’un centenar d’arbres al passeig Països Catalans.

Bus ràpid amb Girona

Durant la taula de mobilitat també s’ha tractat el projecte bus ràpid (BRCAT) que la Generalitat vol impulsar a l’àrea urbana gironina i que, a hores d’ara, està en la fase de l’inici de la redacció. Amb l’objectiu de millorar el servei i les freqüències del transport públic afectaria el Passeig dels Països Catalans i des de l’equip de govern ja s’ha avançat que, un cop la Generalitat hagi finalitzat la definició del projecte, es faran arribar per part de l’Ajuntament les aportacions que es considerin oportunes.