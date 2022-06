El pregó de la festa major de Llagostera d’aquest any, que se celebrarà de 2 al 7 de juny, anirà a càrrec de la Unió de Botiguers. Serà divendres 3 de juny, a 2/4 de 8 del vespre a la plaça Catalunya, i després de dos anys de pregó virtual s’espera amb molta expectació el tret de sortida oficial de la festa. Tot seguit de l’acte, es revelaran els noms de l’Hereu i la Pubilla de Llagostera, escollits per votació popular entre els nois i noies del poble que fan 18 anys durant aquest any.

La festa tindrà un inici destacat, ja que tot seguit, al voltant de les 8 del vespre i a la plaça Catalunya, tindrà lloc l’anomenada República Varanera i el Correvarans que arriba a la seva cinquena edició. Aquest any es comptarà amb la col·laboració del dj Xirgo per amenitzar la festa i l’espera al conegut pregó incorrecte de la festa major. Després de triar la millor samarreta de colles els varans conduiran a ritme de la Bufant Fort Street Band tota la comitiva fins a la plaça Barceloneta on s’acabarà el que és un dels actes més esbojarrats i participatius de la festa.

La primera nit de concerts serà, a partir de 2/4 d’1 de la matinada, a l’edifici polivalent amb els grups The Tyets i Animal Show. Cal tenir en compte que l’entrada és gratuïta per l’aforament és limitat.

Un altre dels plats forts del dissabte 4 de juny serà l’esperat correfoc que protagonitzaran els Diables de l’Onyar que prometen fer una gran festa de foc i pirotècnia. Serà a 2/4 d’11 de la nit amb una cercavila pels carrers que començarà a la plaça del Castell i acabarà a la plaça Catalunya on tindrà lloc l’espectacle final.

Una de les novetats d’aquest any que sorprendrà grans i petits és el súper tobogan aquàtic que hi haurà dins del poble, concretament al carrer Nou. Els valents que no tinguin por a fer una bona remullada podran baixar per aquesta gran atracció inflable. Només cal portar banyador, xancletes i tovallola.

Pel que fa a la programació musical s’ha confeccionat un programa molt variat amb els grups The Tyets, Animal Show, Orquestra Di-Versiones, Pony Pisador, Orquestra Selvatana iTutu-Keke.