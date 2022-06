Un home detingut i tres més d'investigats a l'AP-7 a Girona per un delicte de maltractament animal. Transportaven 57 galls mutilats de la raça utilitzada habitualment per baralles il·legals.

L'arrestat és un home de 47 anys i també hi ha tres investigats més com a presumptes autors d’un delicte de maltractament animal.

Els fets es van produir al voltant de les 9 del matí del dimarts quan Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona estaven realitzant un control dinàmic de seguretat a l’AP-7, van observar una furgoneta que circulava a gran velocitat pel tercer carril i que en adonar-se de la presència policial va reduir velocitat de forma significativa i es va canviar de carril per evitar ser aturada o vista.

La patrulla en veure l’actitud del conductor de la furgoneta va aturar-la per fer les comprovacions pertinents. Els agents van veure que el vehicle, ocupat per tres persones, transportava animals vius, concretament 57 caixes que contenien galls dels quals habitualment s’utilitzen per fer baralles d’animals i dels quals no en sabien especificar ni la procedència ni el destí.

700 euros cada gall

Davant els fets analitzats, els mossos van traslladar la furgoneta a dependències policials per tal que els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient, juntament amb veterinaris, poguessin fer una inspecció més exhaustiva dels animals. Al lloc també s’hi va presentar un home que manifestava ser el propietari dels galls.

Els especialistes van veure que els animals eren galls de raça espanyola, amb les crestes mutilades, pèrdua de plomatge i llargs esperons, animals que es fan servir habitualment per participar en batalles il·legals i que poden tenir un preu al mercat de fins a 700 euros cada exemplar.

Segons informa el cos policial, el propietari tampoc va poder donar explicacions coherents d’on venien ni on anaven els animals. Els agents van detenir el propietari i van citar com a investigats els tres ocupants de la furgoneta. També els van sancionar per no tenir l’autorització de transport públic de mercaderies i no portar el document de control dels animals. Els galls van quedar en dipòsit a l’espera que el jutge dictamini el seu destí final.

El detingut, sense antecedents, va passar el dia 1 de juny a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona. Els tres investigats van ser citats per declarar davant de l’autoritat judicial quan siguin requerits.

A principis d'any precisament com recollia Diari de Girona, Veïns del Sector Est de Girona van denunciar que les baralles il·legals de galls segueixen sent presents a la ciutat. Van mostrar en imatges la troballa de dos galls en una caixa llançada a pocs metres d’un dels parcs infantils de Vila-roja. També van denunciar que no s'hagin pogut erradicar.