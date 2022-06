Girona pel Clima acusa l’ajuntament de «manipular dades» amb les emissions

En el ple del mes de maig, el govern de l’Ajuntament de Girona va presentar un inventari de seguiment d’emissions del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en què sostenien que aquestes s’havien reduït un 18,4% si es compara les de l’any 2020 amb les de quinze anys enrere (2005). Una visió optimista de la situació que segons Girona pel Clima és una «manipulació de dades» per part d’un govern municipal que, a criteri d’aquest grup d’investigadors, professors i estudiants vinculats a la UdG i a Scientist Rebellion, és «pel fet que s’han anteposat de forma deliberada l’interès polítics a les evidències científiques».

En una roda de premsa a les portes de l’Ajuntament, diferents portaveus del Girona pel Clima van retreure que «es parli d’una reducció del 18% sense explicar que el descens del 2020 és a causa de la pandèmia» en una omissió que, a criteri d’un dels portaveus Jordi Mateu, és una omissió que «seria motiu de suspens en qualsevol treball de recerca escolar». Els activistes també van dubtar de la veracitat de les dades del 2020, perquè no han estat publicades pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA). Una acusació que, minuts després de la roda de premsa, va ser rebutjada pel regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, que va matisar que, tot i seguir la guia del pacte d’alcaldes, les dades no surten directament del CILMA. «Ès clar que tenim les dades del 2020, aquí no ens inventem res, i qui vulgui les pot consultar a la pàgina web perquè són un conjunt de dades que, de manera majoritària, les tracta l’ICAE (Institut Català de l’Energia)».

Terés també va rebutjar qualsevol pretensió de manipular les dades, «jo no recordo que, en cap moment, fes una lectura triomfalista de les dades», i va reconèixer l’efecte distorsionador de la pandèmia «Nosaltres fem un informe de les emissions i, segons ens marca la guia del pacte d’alcaldes, ens toca fer una foto cada quatre anys i ara tocava el 2020 que, certament, coincideix amb una reducció per culpa de la pandèmia», va dir Terés que va insistir en que «no hi ha cap voluntat de manipular res, perquè les dades les pengem totes; les pengem de tots els anys i, per tant, tothom que vulgui pot anar a la pàgina web i fer la comparació que vulgui dels diferents anys».

Una comparació que, des de Girona pel Clima, va fer ahir l’activista de Scientist Rebellioni doctorant de la UdG, Natàlia Ormeño, que va assegurar que, en veritat, la reducció del 18% que va presentar el govern en el ple municipal seria un creixement de l’11% segons les dades publicades pel CILMA fins a l’any 2019. És a dir, just abans de la pandèmia. El seu company Marcel Llavero, vinculat a la Universitat de Barcelona, però resident a Girona, va recordar que més del 40% de les emissions són provocades pels vehicles, «sobretot de cotxes que entren i surten de la ciutat», i va instar l’ajuntament a fer «polítiques decidides per a la reducció del trànsit i la incentivació del transport públic».

Així, a la part de final de la roda de Girona pel Clima, Jordi Mateu va insistir que la «transició energètica només s’assolirà amb un esforç majúscul de les institucions públiques i de la societat en general». Un esforç que, al seu criteri, no veu al govern municipal de Girona. Referint-se a la «manipulació de dades» sobre les emissions, Mateu va assegurar que «davant d’aquesta irregularitat injustificable és imprescindible que la sigui la mateixa alcaldessa qui doni explicacions i reafirmi el compromís de l’Ajuntament amb l’acció climàtica».