El periodista Josep Callol va parlar de les debilitats de la Universitat de Girona, i reclamava més valentia al rector actual, deixant també clar que els seus antecessors no en vam ser prou, de valents. Haig de dir que coincideixo amb ell, però les seves consideracions també es van quedar a mig camí, i és que en aquest país nostre no tothom té el dret a ser valent. Jo ho vaig intentar al llarg de quatre anys; un fet que em comportà tot tipus d’atacs, crítiques i desqualificacions. Els conspiradors no eren de Madrid.

Recordo situacions concretes. La primera quan vaig dir públicament que la dedicació exclusiva comporta anar a la feina cada dia, matí i tarda, i que no es podien concentrar en el mateix dia les cinc o sis hores de classe setmanals, cobrar els 4.000 o 5.000 euros nets al mes i ja ens veurem la propera setmana. Per això hi havia la dedicació parcial. Aquest col·lectiu, per sort no massa nombrós, emmascara el bon nom dels que viuen la universitat tots els dies de la setmana. Se’m va exigir rectificar les meves paraules, cosa que no vaig fer, però tampoc vaig ser prou valent per seguir endavant. Si ho hagués estat de ben segut que m’haurien imputat per injuries, calumnies o ves a saber el què.

També vaig intentar ser valent quan em vaig enfrontar amb els empresaris nocturns qüestionant activitats que fomentaven comportaments poc recomanables pels nostres estudiants. I vaig acabar imputat pel sector amb una demanda de 180.000 euros per difamació. Sabeu qui hi havia a les portes del jutjat donant-me suport? Absolutament ningú. Ni tan sols els pares gironins d’adolescents que m’aturaven pel carrer donant-me suport moral. Si hagués estat sindicalista, parlamentari o regidor d’ajuntament hauria tingut la corresponent claca a l’entrada del jutjat, però en aquesta societat gironina si et mous sol no ets ningú, i no crec que això canviï. Per tant, em vaig retractar del que havia dit, sense cap mena de vergonya, i tal dia farà un any. No vaig ser prou valent.

També vaig gosar modernitzar l’administració però el meu atreviment, que no en podríem dir valentia, em va regalar tres denuncies més al jutjat. Ja em perdonareu que a partir d’aquest punt passes de puntetes en el tema de la reforma administrativa. Tothom hi estava d’acord fins que algú et deia «aquest paper és meu i no me’l tocareu mai». Ja enteneu que és una parodia de la realitat.

Tot això lliga amb el professor De la Rosa. Ell va estar dos anys investigant als EEUU i quan va tornar del bressol de la ciència i de la transferència va confiar en la llei de reforma universitària, que insta a les institucions acadèmiques a facilitar als investigadors la creació d’empreses de base tecnològica (Spin-off). Però en aquest país les lleis no estan pensades per protegir a les persones honestes. Pots espoliar amb guants blancs o bé robar reiteradament en establiments comercials, atracar al carrer a qui et passi pel davant, matar ciclistes anant begut i a la nit dormir a casa teva després de rebentar-ne la porta. Però si ets emprenedor i esperes que t’emparin les lleis que regulen la teva activitat, aleshores t’has equivocat. Les enveges i la ràbia que generen els èxits dels altres són un mal endèmic, i quan descobreixes que és millor passar desapercebut potser ja és massa tard.

El Dr. De la Rosa és un dels millors investigadors de la UdG i que ha aportat a la institució en concepte de cànons dels seus projectes, equipament tecnològic o contactes de becaris i personal, de l’ordre de quatre milions d’euros. La denuncia l’acusa d’apropiar-se de 450.000 euros, que en realitat són diners de projectes aconseguits per ell, fóra del pressupost de la UdG, que es van dur a terme, i que van ser controlats per fedataris públics o pel mateix ministeri. Van passar les avaluacions més dures, en van sortir publicacions científiques de rellevància, els projectes van ser lliurats en els terminis establerts i les partides econòmiques perfectament ajustades a les despeses que contemplaven les memòries. Val a dir que al llarg de la seva carrera hauria pogut haver cobrat legalment centenars de milers d’euros d’aquests mateixos projectes, i no ho va fer. Va preferir crear i fer créixer empreses de base tecnològica, que alhora feien contractes amb la Universitat transferint també a aquesta centenars de milers d’euros que eren emprats en la compra d’equipament tecnològic o la contractació de becaris. Va ser valent i va tirar endavant en aquesta línia, però es va equivocar de lloc.

En el seu escrit d’opinió el Sr. Josep Callol es mostra coneixedor de la realitat universitària i deixa entreveure que hi ha aspectes que cal reformar i reconeix que caldria valentia. Però ell tampoc parla prou clar, ni ho farà. No posarà noms i cognoms a les seves sospites, i farà bé. És més o menys el que fem tots en un país on la democràcia no és un valor que hàgim treballat al llarg dels segles sinó que és el resultat d’una reconversió moderada del franquisme. Una part del mon on la justícia segueix essent cega en el sentit més fosc de la frase, i és que els periodistes també tenen dret a tenir por.

En aquest país nostre només aquells que pertanyen al sistema no tenen por. Son els hereus del franquisme, que tenen el control de les institucions, que aconsegueixen o poden falsejar mails, converses o vídeos compromesos que els permeten extorsionar a qui calgui. Que controlen la corrupció i l’economia. Que poden cometre perjuri als mateixos nassos dels jutges sense que aquests hi puguin fer res. Són aquells que vexen als seus subordinats, que controlen contractes amb l’administració i que se’n riuen de les lleis. Són aquells que no van sols per la vida sinó que tenen l’aixopluc del sistema corrupte, tal com es veu permanentment fins i tot en els mitjans de comunicació. I no cal que ens fixem només de Madrid.

El Dr. De la Rosa es troba a l’altra banda del sistema. Anava sol per la vida i es va caure en un terreny pantanós on alguns hi afegien aigua. Els testimonis de la defensa, sabedors de la seva honradesa i vàlua personal, li hem acostat cordes per ajudar-lo però tampoc ens hi hem enfangat. Podíem haver anat més lluny però tal com diu el Sr. Callol, tampoc en aquest cas hem estat prou valents.